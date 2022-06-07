На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили наступ противника - Генштаб

Російські загарбники на Донбасі намагаються просунутися на кількох напрямках.

Минулої доби окупанти обстріляли позиції ЗСУ, а українські захисники змогли відкинути сили РФ від кількох населенних пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти і далі намагаються іти в наступ в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Ворог намагається просунутись у напрямку Довгенького і Долини.

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Підрозділи РФ обстріляли позиції ЗСУ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. Для виявлення місць розміщення українських захисників та корегування вогню артилерії окупанти здійснюють повітряну розвідку з застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

"Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. ЗСУ завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти. З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів", - повідомляють у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

Нагадаємо, що у Чорному морі досі перебувають російські військові судна. Корабельне угруповання російських військ тримає напоготові два надводних кораблі та один підводний човен.

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