На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили всі спроби штурмів окупантів - Генштаб

На Донеччині окупанти роблять спроби просунутися на Бахмутському напрямку.

Минулої доби загарбники атакували в районах Семигір’я, Вершини, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Бійці ЗСУ успішно відбили всі ці штурми.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровське.

"Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс вважає, що вже восени для російських окупантів в Україні почнеться справжня "м'ясорубка". В серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада ЗСУ виженуть російських окупантів з усієї території України.

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