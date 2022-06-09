На Бахмутському напрямку ЗСУ змусили окупантів вивести 2 підрозділи для відновлення через втрати

ЗСУ добряче поколошматили окупантів в районі Бахмута.
Через це вони змушені були вивести два підрозділа, бо воювати просто стало нікому.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.
Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.
"У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу", - повідомляють у Генштабі.
На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.
Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк.
Нагадаємо, що українські захисники проводять успішні контратаки в Херсонській області та вдало стримують сили РФ у Сєвєродонецьку.
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