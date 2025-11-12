ТСН у соціальних мережах

652
На батьківщині Зеленського бунтують через відсутність світла і води: відео

Мешканці міста скаржаться на відсутність світла упродовж трьох діб і тижневу відсутність води.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Протест у Кривому Розі

Протест у Кривому Розі / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

У Кривому Розі, рідному місті президента Володимира Зеленського, місцеві мешканці виходять на акції протесту через відсутність світла та води, зокрема перекриваючи рух транспорту на вулицях.

Відео цих протесті публікує місцевий Telegram-канал «Свої.Кривий Ріг».

Увечері 12 листопада мешканці одного з районів міста перекривали дорогу на перехресті. Причиною протесту стала тридобова відсутність світла.

На місце події прибула поліція, після чого рух транспорту було розблоковано.

Раніше вдень мешканці будинків у провулку Бульварному теж перекривали дорогу через відсутність води, якої у шести будинках немає вже тиждень.

Люди надсилали заявки до «Кривбасводоканалу» з першого дня відсутності води, однак реакції не було. Вода у помешканнях досі не зʼявилася у повному обсязі.

Представники Саксаганської райради, на території якої розташовані будинки, позбавлені водопостачання, заявили на місці, що про проблему не чули.

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, Херсон частково залишився без світла. У місті зупинився електротранспорт.

