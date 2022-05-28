На базах відпочинку - техніка окупантів: до курортної Кирилівки зайшли понад 20 ворожих БТРів

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області бази відпочинку навряд чи зможуть прийняти відпочивальників.
На базу відпочинку в курортнй Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
"У перехопленій СБУ розмові жительки Мелітополя із російським військовим йдеться про те, що на базу відпочинку у Кирилівці зайшли 20 з лишком БТРів, а також про те, що селищі міцніє партизанський рух. Жінка зазначає, що хотіли би, аби повернулася українська влада, адже тоді жилося краще", - йдеться у повідомленні ОВА.
До слова, раніше повідомлялося: є ймовірність того, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів. Крім того, вони можуть постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.
Як повідомлялося, на території тимчасово окупованого півдня України активізуються українські партизани. У телефонній розмові, яку перехопили військові розвідники, жителька Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію в курортній Кирилівці. За її словами,росіяни не дозволяють бізнесу працювати, внаслідок чого у селищі піднімається партизанський рух.
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