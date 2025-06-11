На березі Дніпра науковці знайшли кістки доісторичних істот (фото)

Вчені знайшли кістки мамонта / © Суспільне

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У Запорізькій області просто на березі Дніпра місцеві біологи та краєзнавці випадково натрапили на унікальні останки доісторичних тварин. Серед знайденого — кістки шерстистого носорога, мамонта та гігантського оленя, які мешкали на цій території ще понад 15 тисяч років тому.

Про це пише Суспільне.

Неймовірну знахідку зробили під час звичайної прогулянки берегом річки. Як розповів біолог Валерій Кємєнов, унікальність цієї події — у кількості та різноманітності кісток: «Ми знайшли частини скелетів щонайменше трьох різних видів доісторичних тварин. Це надзвичайна рідкість для нашого регіону».

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Особливу увагу дослідників привернув великий хребець, імовірно, належний шерстистому носорогу. Краєзнавець Юрій Вілінов зізнається, що ще ніколи не тримав у руках подібну знахідку: «Він настільки масивний, що уявити собі силу та розміри цієї тварини — справжня пригода».

Краєзнавець Юрій Вілінов / © Суспільне

Краєзнавець Юрій Вілінов / © Суспільне

Серед інших фрагментів — довгі трубчасті кістки, які, за словами Вілінова, ймовірно належали молодому мамонту або навіть самиці: «Розміри набагато менші, ніж у дорослого самця. Це може бути дитинча або дуже молода особина».

Унікальні останки доісторичних тварин / © Суспільне

Унікальні останки доісторичних тварин / © Суспільне

Унікальні останки доісторичних тварин / © Суспільне

Унікальні останки доісторичних тварин / © Суспільне

Унікальні останки доісторичних тварин / © Суспільне

Кістки перебувають у складному стані — покриті мушлями, потріскані, місцями майже розсипаються. Реставраційними роботами займається краєзнавець Сергій Шишков. За його словами, іноді доводиться буквально складати кістки як мозаїку: «Перед початком обробки ми їх просушуємо, очищаємо, а потім зміцнюємо спеціальними розчинами».

Попереду у знахідок ще кілька етапів консервації та підготовки до зберігання. Згодом відновлені кістки планують передати до місцевих музеїв, щоб і широка громадськість змогла побачити сліди життя на цих землях, яке існувало десятки тисяч років тому.

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Фахівці кажуть, що подібні знахідки трапляються нечасто. Вони допомагають краще зрозуміти, якими були кліматичні та природні умови в давнину, а також — які тварини тоді населяли територію сучасної України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені, які відродили вимерлого 10 000 років тому вовка, повернуть до життя ще трьох культових істот.