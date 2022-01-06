На березі окупованого Криму знайшли мертвого дельфіна - фото18+

Повідомляють, що в окупованому Криму почастішали випадки виявлення мертвих дельфінів.

На пляжі у селі Молочне Сакського району знайшли мертвого дельфіна.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє сайт Асоціація реінтеграції Криму (АРК).

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За даними АРК, тіло мертвого дельфіна викинуло на берег у результаті недавнього шторму. За словами місцевих жителів, д ва тижні тому його там не було. Очевидно, останній шторм викинув на берег.

Зазначається, про знайдений труп дельфіна було повідомлено в організацію, яка займається порятунком, реабілітацією, дослідженням та охороною морських ссавців.

Фото: Асоціація реінтеграції Криму

Також, нагадують, цього тижня в Карантинній бухті Севастополя на пляж у Херсонесі викинувся хворий дельфін.

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