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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1192
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На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа: є загиблі (відео)

На ТЕЦ проводили ремонті роботи, під час яких сталося загоряння, двоє людей загинули.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ

Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ / © із соцмереж

На Білоцерківській ТЕЦ у Київській області спалахнула сильна пожежа. Внаслідок пожежі на ТЕЦ загинули дві людини.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Кадри з Білоцерківської ТЕЦ, вкритої димом, публікують пабліки Білої Церкви. Як можна побачити з роликів, рівень задимлення значний.

Рятувальники локалізували пожежу.

Як повідомив телеканал Київ Times, на Білоцерківській ТЕЦ проводили ремонті роботи, під час яких сталося загорання. Внаслідок пожежі загинули дві людини.

Що відомо про ТЕЦ у Білій Церкві

У грудні 2022 року ТЕЦ була сильно пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу. Через руйнування електрогенерація була припинена.

Попри руйнування, взимку 2023–2024 років вона змогла забезпечити теплом житлові будинки, лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

У листопаді 2023 року НБУ продав ТЕЦ міській громаді за 298,6 млн грн — як майно, що перебувало в іпотеці ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ». Білоцерківська громада залучала іноземні інвестиції для модернізації об’єкта та його відновлення.

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