На Благовіщення в Україні буде найтепліший день: прогноз погоди на четвер, 7 квітня

На Благовіщення в Україні буде найтепліший день: прогноз погоди на четвер, 7 квітня

Завтра прогнозують мінливу хмарність.

У четвер, на Благовіщення, 7 квітня, в Україні очікується значне потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без істотних опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних, південно-східних областях та в Криму 1-6° тепла, вдень 14-19°, на узбережжі морів 9-13° тепла.

У Києві 7 квітня також буде сухо. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, на Благовіщення в Україні буде найтепліший день та ще й практично без опадів, сонячний.

"7 квітня протягом дня максимальна температура повітря у більшості наших областей становитиме +14+20 градусів. Трохи свіжіше буде на узбережжі морів та в Карпатах, +9+12 градусів. Київ 7 квітня буде одним із найтепліших міст України, завтра очікується +18+20 градусів. Без опадів, із сонечком та весняним вітром", - написала Діденко у Facebook.

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