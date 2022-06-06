На блокпостах Херсонщини окупантам дозволили розстрілювати цивільних: перехоплена розмова загарбників

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини керівництво окупантів дозволило загарбникам розстрілювати цивільних.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої ДНР, які патрулюють для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

Відповідний аудіозапис перехопленої розмови СБУ оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й... У мене наказ від майора такий: з'являється машина чи фура, або щось з яблуками, дивишся, питаєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла, єб*шити без розмов", - сказав бойовик з позивним "Сєдой".

А його співрозмовник уточнює: "…Ага, з твоєї сторони ви їх першими будете спалювати. А якщо не встигнете, то ми?".

В СБУ зазначили, що поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів.

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