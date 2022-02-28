На блокпосту в Чорноморську застрелили поліцейського

Деталі інциденту з'ясовує слідство.

Вчора, 27 лютого, на блокпосту в Чорноморську Одеської області загинув поліцейський, який рухався на приватному автомобілі.

Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв на своїй сторінці у Facebook.

"У нас у місті стався інцидент – загинув поліцейський. Але я з повною відповідальністю заявляю, що це не диверсійна група. Поліцейський був за кермом приватного автомобіля. Оскільки я не слідчий, не говоритиму про те, що хтось на вимогу когось не зупинився чи як. У цьому розбиратимуться компетентні органи", - сказав мер.

Він додав, що в усіх деталі інциденту з'ясовує слідство.

"Все сталося – як сталося. Зараз такий час, що люди напружені і зі зброєю. Прошу нікого в комендантську годину не сідати за кермо, нікуди не виїжджати. Максимально не виходити на вулиці – не треба цього робити. Справді, зараз важко, ми всі знаходимося на межі", - підсумував мер Чорноморська.

Як цитує УНІАН слова мера, поліцейський був застрелений одним із чоловіків, що чергували на блокпосту.

Користувачі соціальних мережах пишуть, що правоохоронець рухався на авто після запровадження комендантського часу і нібито не зупинився на блокпосту, і, можливо, "спрацював людський фактор". У машині з ним була дівчина.

Нагадаємо, в м. Охтирка Сумської області запровадили комендантську годину. Люди, які ходитимуть у нетверезому стані, можуть сприйнятись українськими військовими як ворог і бути розстріляними. Окрім того, мародерів ліквідовуватимуть на місці.