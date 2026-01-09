На борту затриманого США російського танкера перебувають українці: подробиці від посолки

Ольга Стефанішина

Серед екіпажу нафтового танкера Bella-1, який Берегова охорона США затримала за порушення санкційного режиму проти РФ, перебувають громадяни України.

Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина, передає Interfax.

За її словами, українські дипломати працюють над встановленням безпосереднього зв’язку з моряками та з’ясуванням усіх обставин їхнього перебування на борту російського судна.

«Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами», — повідомила Ольга Стефанішина.

Нафтовий танкер Bella-1 (також відомий як Marinera), що належить російській компанії «Буревестмарин», був захоплений американськими силами в Карибському морі після тижневого переслідування. Підтримку операції США надала Велика Британія. Окрім цього судна, Берегова охорона затримала танкери M-Sophia та Olina, які також пов’язують із «тіньовим флотом» Росії та незаконною логістикою нафтопродуктів.

Посольство України в США вже направило низку офіційних запитів, аби підтвердити присутність наших співвітчизників і на інших захоплених танкерах. Наразі дипломати координують свої дії з американськими правоохоронцями для надання необхідної правової та консульської підтримки українським громадянам, які опинилися на підсанкційних суднах країни-агресора.

Що відомо про захоплення нафтового танкера під прапором РФ?

7 січня США захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella-1) під російським прапором після двотижневого переслідування в Атлантиці.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров зажадав від США негайно повернути російських громадян із захопленого танкера на батьківщину.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що адміністрація Трампа не терпітиме ігнорування санкційної політики, а екіпажу захопленого танкера вже видано судовий ордер на арешт для подальшого суду у США.

Президент США Дональд Трамп прокоментував захоплення нафтового танкера під російським прапором і відповів, чи телефонував йому після цього президент РФ Володимир Путін.

Згодом, у Росії заявили, що начебто Сполучені Штати Америки звільнили двох російських громадян-членів екіпажу захопленого танкера Marinera.