На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває чотири ворожі носії високоточної зброї: деталі

На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних і 1 підводний носії високоточної зброї сумарним залпом 28 крилатих ракет морського базування «Калібр».

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Решта угруповання ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше маневрує у ракетобезпечному районі, без спроб наближення до підконтрольного Україні узбережжя.

Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно.

"Якщо маєте можливість, залишайте окуповані території, уникайте втягування окупантами в політичну аферу. Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся рекомендацій і довіряйте Силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи. Разом ми сильніші. І все в нас буде - Україна! Тому, що ми варті Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Росії може спалахнути громадянська війна черз відступ з Харківщини.

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