На Броварському напрямку частина підрозділів окупантів залишається на позиціях і заміновує місцевість

На Броварському напрямку частина підрозділів окупантів залишається на позиціях і заміновує місцевість

Загарбники заміновують не лише земельні ділянки, а й цивільні об'єкти.

На Броварському напрямку у Київській області російські військові продовжують відводити свої підрозділи, ймовірно, у прикордонні райони з Росією. Водночас частина підрозділів не покидає позиції.

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Про це сьогодні, 31 березня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього російські військові заміновують у цій місцевості ділянки та цивільні об’єкти.

Зазначимо, що розвідка Великої Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва вже у найближчі дні. Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення певної кількості підрозділів.

У розвідці США вважають, що російські війська відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на півдні та сході. "Росія завжди може повернутися назад, якщо дозволять умови бою", - кажуть американські розвідники.

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