На будівлі залізничного вокзалу в Одесі банером закрили радянську символіку та назву міста: фото

В Одесі на приміщенні залізничного вокзалу радянську символіку закрили банером.

Також плакатом прикрили і російськомовну версію назви міста.

Про це повідомляє "Суспільне".

Символіку та назву міста російською закрили плакатом з зображенням гербів Одеси та України, а також написом "Одеса".

Фото: Суспільне

Робітники повідомили журналістам, що поки радянську символіку з приміщення залізничного вокзалу не забиратимуть, а лише прикриють.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, у Луцьку демонтували радянську зірку з меморіалу "Вічна слава".

Читайте також: