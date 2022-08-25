На будівлі залізничного вокзалу в Одесі банером закрили радянську символіку та назву міста: фото

В Одесі на приміщенні залізничного вокзалу радянську символіку закрили банером.
Також плакатом прикрили і російськомовну версію назви міста.
Про це повідомляє "Суспільне".
Символіку та назву міста російською закрили плакатом з зображенням гербів Одеси та України, а також написом "Одеса".
Робітники повідомили журналістам, що поки радянську символіку з приміщення залізничного вокзалу не забиратимуть, а лише прикриють.
Нагадаємо, у Луцьку демонтували радянську зірку з меморіалу "Вічна слава".
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