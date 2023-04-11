На будівництво у Маріуполі привезуть в'язнів з Білорусі — Андрющенко

Російські окупанти збираються привезти на будівельні роботи до окупованого Маріуполя в’язнів з Білорусі, які були засуджені за нетяжкі злочини.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Свобода. Ранок".

"Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть (залучені до будівництва у Маріуполі - ред.). Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя", - сказав Андрющенко.

За його словами, російські будівельники, які прибувають до Маріуполя, планують навіть залишитися жити в місті. Натомість на яких саме умовах білоруські в’язні будуть виконувати роботи у Маріуполі Андрющенко не уточнив.

"Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе - під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року - під 2%. Вже навіть 40 тендерів у Москві розіграно. Їх отримали фірми, які належать наближеним до Кремля. І будуть будувати за федеральний бюджет все це. Тому їх кількість буде зростати", - додав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, водночас у Маріуполі продовжує зростати смертність. В місті знаходять цілі сектори свіжих поховань.

Читайте також: