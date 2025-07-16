На будівництві у Львові загинув підліток: хто відповідатиме за трагічний випадок

Суд / © Pixabay

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У Львові на лаві підсудних опиниться виконроб, через недбалість якого загинув 16-річний хлопець. Трагедія сталася ще в червні 2021 року на недобудові у Франківському районі міста.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За версією слідства, виконроб однієї з місцевих фірм порушив вимоги охорони праці. Він допустив до робіт учня та його товариша у вихідний день, без спецодягу та захисту. Підлітки користувалися пристроями, які не входили до навчальної програми. До того ж дітей залишили без нагляду.

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«Діти працювали у вихідний день та понад норми встановленого часу. Окрім цього фігурант не забезпечив їх спецодягом, захисними засобами та допустив використання ними пристроїв, що не відповідали навчальній програмі. Також він не перевірив справність та безпечність приладів, перш ніж видавати їх неповнолітнім для роботи, а у момент виконання робіт залишив дітей без належного нагляду», — йдеться в повідомленні.

Під час робіт у паркінгу одного з хлопців смертельно вразило струмом від несправного електроподовжувача.

Судова експертиза підтвердила: загибель стала наслідком порушень з боку виконроба. Йому інкримінують ч. 2 ст. 271 КК України — порушення законодавства про охорону праці, що спричинило смерть.

Нагадаємо, у Львові чоловік у стані наркотичного сп’яніння напав на дітей, які хотіли викликати йому швидку. Дівчинка дістала поранення.

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