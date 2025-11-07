ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2298
1 хв

На "Буковелі" горить готель (фото, відео)

ДСНС України повідомила про оперативну евакуацію 70 людей з будівлі готелю, який загорівся на «Буковелі».

Ірина Лаб'як
Пожежа в готелі на курорті «Буковель»

Пожежа в готелі на курорті «Буковель» / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

На гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області 7 листопада спалахнула пожежа — загорівся готель Premium Club SPA.

Про це повідомили телеграм-канали та ДСНС України.

На відеороликах з пожежею в готелі видно, що полум’я охопило дах будівлі. Також чути сирени автомобілів екстрених служб.

За даними пабліків, на місці працюють пожежники.

Про причини займання наразі не повідомляється.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що вогнеборці ліквідовують масштабну пожежу в селі Поляниця на Прикарпатті. Саме там розташований «Буковель»

«Близько 15:00 спалахнула покрівля будівлі готелю. Евакуйовано 70 людей. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працюють підрозділи ДСНС», — йдеться у заяві надзвичайників.

Працівники ДСНС ліквідують пожежу в готелі на «Буковелі» / © ДСНС України

Працівники ДСНС ліквідують пожежу в готелі на «Буковелі» / © ДСНС України

До слова, наприкінці жовтня у Києві на Хрещатику горів відомий «будинок із зіркою», де мешкає артист Андрій Данилко. Внаслідок пожежі загинула 75-річна власниця квартири, її помешкання було захаращене сміттям. Данилко на момент пожежі був на гастролях у Європі.

