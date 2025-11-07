- Дата публікації
На "Буковелі" горить готель (фото, відео)
ДСНС України повідомила про оперативну евакуацію 70 людей з будівлі готелю, який загорівся на «Буковелі».
На гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області 7 листопада спалахнула пожежа — загорівся готель Premium Club SPA.
Про це повідомили телеграм-канали та ДСНС України.
На відеороликах з пожежею в готелі видно, що полум’я охопило дах будівлі. Також чути сирени автомобілів екстрених служб.
За даними пабліків, на місці працюють пожежники.
Про причини займання наразі не повідомляється.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що вогнеборці ліквідовують масштабну пожежу в селі Поляниця на Прикарпатті. Саме там розташований «Буковель»
«Близько 15:00 спалахнула покрівля будівлі готелю. Евакуйовано 70 людей. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працюють підрозділи ДСНС», — йдеться у заяві надзвичайників.
