На Буковині 25-річний чоловік отримав довічний термін ув'язнення: що він накоїв

У Чернівецькій області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко зґвалтував та вбив літню жінку.

Про це йдеться у вироку Глибоцького районного суду Чернівецької області.

За даними суду, трагедія сталась у ніч проти 8 квітня 2023 року. Підозрюваний проник до помешкання літньої жінки, щоб пограбувати потерпілу. Коли його виявила власниця будинку - він накинувся на потерпілу, побив її та жорстоко зґвалтував. Після сексуального насильства чоловік вбив жінку та втік.

На суді підозрюваний розповів, що тієї ночі був дуже п'яним. Він підтвердив, що проник до будинку літньої жінки, щоб пограбувати її. Коли його помітила господарка будинку - він її побив. Чоловік заявляв, що він не ґвалтував потерпілу. Після скоєння злочину він пішов до своєї бабусі, а згодом переховувався у лісі.

Затримання підозрюваного / Фото: Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Онучка потерпілої розповіла, що бабуся всю зиму жила у неї через тяжку хворобу. За три дні до трагедії вона повернулась до свого помешкання, де її жорстоко вбив нападник. Жінка просила суворо покарати підозрюваного.

Суд проаналізував висновки експертизи та дані слідства і визнав чоловіка винним за ч.5 ст.152 КК України та п.п. 4, 6, 10 ч.2 ст.115 КК України. Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

У поліції Чернівецької області раніше повідомляли, що жертві було 89 років, нападнику на момент вчинення злочину - 25 років.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік проник до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку.

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