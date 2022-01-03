На Буковині авто переїхало на смерть велосипедиста: фото

Обставини аварії з'ясовує поліція.
У неділю ввечері, 2 січня, в селі Давидівка Чернівецької області авто збило на смерть чоловіка на велосипеді. За попередніми даними, загиблий - 52-річний місцевий мешканець.
Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.
Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставин скоєння аварії.
Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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