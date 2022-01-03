На Буковині авто переїхало на смерть велосипедиста: фото

На Буковині авто переїхало на смерть велосипедиста: фото

Обставини аварії з'ясовує поліція.

У неділю ввечері, 2 січня, в селі Давидівка Чернівецької області авто збило на смерть чоловіка на велосипеді. За попередніми даними, загиблий - 52-річний місцевий мешканець.

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Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставин скоєння аварії.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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