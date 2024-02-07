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На Буковині біля прикордонної річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії

На Буковині біля прикордонної річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії

Ухилянт із Харківщини потонув, тікаючи до Румунії / Фото: ДПСУ

Загиблим виявився житель Харківщини 1982 року народження.

У Чернівецькій області на березі річки Прут знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії.

Про це передає Держприкордонслужба.

Прикордонники отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними в річці Прут тіла чоловіка. Тіло знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига".

Загиблим виявився громадянин України 1982 року народження, житель Харківської області. Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі.

У ДПСУ не виключають, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

© ДПСУ
Фото: ДПСУ

"Річкова ділянка кордону – небезпечна для вашого життя та здоровʼя. Закликаємо утриматися від незаконних мандрівок", – наголосили прикордонники.

© ДПСУ
Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що на Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються плавом переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною.

У січні цього року ДПСУ звітувала, що від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті втопилися 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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