На Буковині біля прикордонної річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії

У Чернівецькій області на березі річки Прут знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії.

Про це передає Держприкордонслужба.

Прикордонники отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними в річці Прут тіла чоловіка. Тіло знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига".

Загиблим виявився громадянин України 1982 року народження, житель Харківської області. Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі.

У ДПСУ не виключають, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

"Річкова ділянка кордону – небезпечна для вашого життя та здоровʼя. Закликаємо утриматися від незаконних мандрівок", – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, що на Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються плавом переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною.

У січні цього року ДПСУ звітувала, що від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті втопилися 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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