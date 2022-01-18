На Буковині буревій пошкодив два старовинні вітряки у музеї просто неба: фото

На Буковині буревій пошкодив два старовинні вітряки у музеї просто неба: фото

Сильний вітер зрушився з місця понад сторічний вітряк, якби той впав, то відновити його б вже не змогли.

Сильний вітер у Чернівецькій області понищив декілька експонатів музею просто неба. Буревій зірвав крила в одного старовинного вітряка, а в іншого - пошкодив дах, а також вітер перекинув господарську будівлю та голуб'ятник.

Про це агентству АСС розповів директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту Іван Пілат.

Один з вітряків зрушився з місця. Він був побудований ще у 1920 роках і перевезений з с. Рукшин.

"Він був у дуже небезпечному положенні, адже фактично балансував на землі. Це багатотонна і дуже складна споруда, і тому, якби він впав, то відновленню він би вже не підлягав. Тому, за допомогою рятувальників, вітряк укріпили та зафіксували", - розпові директор музею.

фото / Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту

Наступного дня, 17 січня, за допомогою спецтехніки вітряк встановили на місце. Зараз у музеї вирішують, як надалі провести капітальне укріплення та ремонт експонатів.

фото / Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту

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