На Буковині через аномальну зиму ведмеді почали ліпити сніговики

Ведмідь знайшов тюк сіна та почав з нього ліпити сніговика.
У горах Буковини ведмеді через незвично теплу зиму відмовилися від зимової сплячки. Замість того, щоб ховатися у своїх барлогах, вони блукають лісами та мисливськими угіддями в пошуках їжі. І навіть у таку пору вони знаходять час для розваг.
Про це повідомили "Ліси України".
"Попри темну пору доби та снігову погоду, ведмідь завітав на локацію, де єгері викладають їжу для оленів і козуль. Там він знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у лісі ведмедям вистачає корму, тому вони не наближаються до населених пунктів і не становлять загрози.
У 2024 році на Буковині було зафіксовано 35 бурих ведмедів, а цьогорічний облік покаже зміни в популяції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники зафіксували ведмедя, який супроводжував їх під час обходу. "Клишоногий патруль" тримався на відстані, ховаючись за деревами.
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