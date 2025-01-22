У горах Буковини ведмеді через незвично теплу зиму відмовилися від зимової сплячки. Замість того, щоб ховатися у своїх барлогах, вони блукають лісами та мисливськими угіддями в пошуках їжі. І навіть у таку пору вони знаходять час для розваг.

Про це повідомили "Ліси України".

"Попри темну пору доби та снігову погоду, ведмідь завітав на локацію, де єгері викладають їжу для оленів і козуль. Там він знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у лісі ведмедям вистачає корму, тому вони не наближаються до населених пунктів і не становлять загрози.

У 2024 році на Буковині було зафіксовано 35 бурих ведмедів, а цьогорічний облік покаже зміни в популяції.

На Буковині через аномальну зиму ведмеді почали ліпити сніговики

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники зафіксували ведмедя, який супроводжував їх під час обходу. "Клишоногий патруль" тримався на відстані, ховаючись за деревами.

Читайте також: