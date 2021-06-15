На Буковині через сильні зливи у річці Прут очікується підйом рівня води до 3 метрів

Зараз рівень води у річці становить 211 см, паводкова хвиля може збільшити його ще на 80 см.

Сьогодні ввечері, 15 червня, та впродовж 16 червня через сильні дощі у річці Прут на ділянці Чернівці – держкордон, у зв’язку з добіганням паводкової хвилі, очікується підйом рівня води на до 80 см. Утім, негативних наслідків не передбачається. Станом на ранок рівень води в р. Прут у Чернівцях становив 211 см.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Проходження максимального рівня води на р. Прут у створі гідрологічного поста Чернівці очікується вечері 15 червня висотою 230-280 см над нулем поста, максимальна витрата води прогнозується в межах 520–670 м.куб./сек", - йдеться у повідомленні.

фото / Богдан Станіславський, Facebook

За словами міського голови Коломиї Богдана Станіславського, наразі ситуація на Пруті стабільна.

"Вчора ввечері Прут почав прибувати. Воно й не дивно, зважаючи на погодні умови попередніх днів. Наразі ситуація стабільна. Рівень води в річці піднявся на 10-15 см, що поки не становить загрози. Надіюся, скоро погода покращиться і нас омине проблема паводку", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

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