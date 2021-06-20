На Буковині через зливи підтоплені вже понад 10 населених пунктів

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила шляхи до населених пунктів.
У Чернівецькій області через сильні дощі продовжує підніматися рівень води у річках регіону. Паводком підтопило вже 14 населених пунктів.
Про це інформує Чернівецька обласна державна адміністрація.
"Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук Чернівецького району", — йдеться в повідомленні.
Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила шляхи до населених пунктів. У селах, які постраждали від негоди, працюють рятувальники.
Раніше повідомлялося, де в Україні через грози і вітер немає світла, а які області через зливи досі затоплені.