На Буковині через зливи підтоплені вже понад 10 населених пунктів

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила шляхи до населених пунктів.

У Чернівецькій області через сильні дощі продовжує підніматися рівень води у річках регіону. Паводком підтопило вже 14 населених пунктів.

Про це інформує Чернівецька обласна державна адміністрація.

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"Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук Чернівецького району", — йдеться в повідомленні.

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила шляхи до населених пунктів. У селах, які постраждали від негоди, працюють рятувальники.

У Чернівецькій області через зливи підтопило понад 10 населених пунктів

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