На Буковині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації через вагітну дівчину: його покарали

У Чернівецькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через вагітну дівчину та її хвору матір.

Про це йдеться у вироку Кіцманського районного суду Чернівецької області.

За даними матеріалу суду, чоловік 22 липня 2023 року прийшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку і наступного дня повинен був вирушили до навчального центру ЗСУ, проте чоловік цього не зробив та ухилився від служби у ЗСУ.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "поважає і захоплюється українськими військовими. Від призову за мобілізацією ухилився тому, що з народження є сиротою, наразі спільно проживає сім`єю без реєстрації шлюбу з дівчиною, яка перебуває на четвертому місяці вагітності". Він зазначив, що у його коханої є лише мама з інвалідністю та літня бабуся, а тому їй буде нікому допомагати.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 3 роки іспитового. Це рішення можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.

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