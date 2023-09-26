На Буковині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації через вагітну дівчину: його покарали

Чоловік провину визнав та пояснив відмову від служби.
У Чернівецькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через вагітну дівчину та її хвору матір.
Про це йдеться у вироку Кіцманського районного суду Чернівецької області.
За даними матеріалу суду, чоловік 22 липня 2023 року прийшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку і наступного дня повинен був вирушили до навчального центру ЗСУ, проте чоловік цього не зробив та ухилився від служби у ЗСУ.
На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "поважає і захоплюється українськими військовими. Від призову за мобілізацією ухилився тому, що з народження є сиротою, наразі спільно проживає сім`єю без реєстрації шлюбу з дівчиною, яка перебуває на четвертому місяці вагітності". Він зазначив, що у його коханої є лише мама з інвалідністю та літня бабуся, а тому їй буде нікому допомагати.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 3 роки іспитового. Це рішення можна оскаржити в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.
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