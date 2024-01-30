На Буковині чоловік відмовився від мобілізації, бо доглядає за тяжко хворим батьком: суд його покарав

Чоловік на суді пояснив, що доглядає за хворим батьком.

У Чернівецькій області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який ще у серпні 2022 року отримав повістку, проте до січня 2024 року уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кельменецького районного суду Чернівецької області.

За даними суду, підозрюваний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. У серпні 2022 року він отримав повістку, проте не прийшов до військкомату.

На суді чоловік пояснив, що у нього є проблеми зі здоров'ям, а також він доглядає за своїм батьком. Проте ВЛК визнала його придатним до служби у ЗСУ, але чоловік ухилився від призову, бо вважав себе "обмежено придатним". Житель Буковини пояснив, що попри це рішення ВЛК не оскаржував.

"Суд враховує, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, не перебуває на обліку лікаря-нарколога та лікаря психіатра, здійснює догляд за невиліковно хворим батьком, який не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися", - йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив його до 5 років позбавлення волі, замінивши це на 2 роки іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації.

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