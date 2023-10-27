На Буковині чоловік показував сусідці і поліції свій статевий орган: як усе закінчилось

У Чернівецькій області на дві місяці арештували чоловіка, який показував сусідці та поліції свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Заставнівського районного суду Чернівецької області.

За даними суду, чоловік наприкінці травня у с. Ржавинці Чернівецького району Чернівецької області роздягнувся та показував сусідці свої статеві органи.

Коли жінка викликала поліцію, він знову зняв білизну та почав демонструвати свій статевий орган. При цьому чоловік лаявся та ображав жінку і поліцейських.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді підозрюваний провину заперечив. Він заявив, що не пригадує, що робив і вважає себе невинним, оскільки він не бив сусідку.

Потерпіла повідомила суду, що її сусід спочатку ходив по своєму подвір'ї у білизні. Згодом повністю роздягнувся та бігав голяка. Це все помітила її маленька онучка та перелякалась. Навіть після того, як приїхала поліція, чоловік продовжував хуліганити.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та засудив його на 2 місяці арешту. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові суд покарав чоловіка за секс біля церкви.

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