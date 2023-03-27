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На Буковині чоловік видавав себе за прикордонника, щоб заробляти на ухилянтах: чим усе закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На Буковині чоловік видавав себе за прикордонника, щоб заробляти на ухилянтах: чим усе закінчилось

Фото: Офіс генерального прокурора

Чоловіка затримали, його спільника ще розшукують.

У Чернівецькій області затримали ділка, який видавав себе за прикордонника, щоб допомогти ухилянтам виїхати за кордон. За свої "послуги" він брав 6 тисяч доларів. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, житель Буковини видавав себе за прикордонника та з 6 тисяч доларів погодився вивести за кордон двох ухилянтів. 

Разом зі спільником чоловік вивіз ухилянтів до меж державного кордону та інструктував їх про те, що робити далі. Як прикриття чоловік використовував  форму з розпізнавальними знаками ДПС. 

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3   ст. 332 КК України).

Нагадаємо, Держбюро розслідувань повідомило про підозри працівнику правоохоронного органу з Чернівців, який організував нелегальну схему виїзду військовозобов'язаних за кордон, а також і працівнику Чернівецького районного військкомату.

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Дата публікації
Перегляди
209
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