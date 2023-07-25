На Буковині чоловік зґвалтував 10-річну сусідку і шість років ховався за кордоном: його покарали

Підозрюваний переховувався від слідства.
У Чернівецькій області до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував 10-річну сусідку та шість років переховувався за кордон.
Про це повідомили у прокуратурі Чернівецької області.
За даними слідства, у березні 2016 року в селі Мамаївці Чернівецької області 50-річний чоловік зґвалтував свою 10-річну сусідку. Дівчинка добре знала родину кривдника та часто бувала там у гостях.
Після сексуального насильства чоловік втік за кордон, де переховувався 6 років. 2022 року він повернувся до України. Тоді його затримали.
Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).
Відомості про ґвалтівника внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.
Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік ґвалтував 12-річну доньку співмешканки.
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