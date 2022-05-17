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На Буковині чоловіки на двох BMW везли до Румунії понад 33 млн грн (фото)

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На Буковині чоловіки на двох BMW везли до Румунії понад 33 млн грн (фото)

Фото: ДПСУ

Незадекларовані кошти виявили прикордонники на пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області.

Українці на двох BMW везли до Румунії 33 мільйони грн готівкою. 

Про це інформує Держприкордонслужба.

В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. А в авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів США та майже 250 тисяч євро.

Через намагання чоловіків перевезти грошові кошти приховано від контролю, валюту у них вилучили. Їм загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості вилучених грошей.

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Нагадаємо, що на кордоні спіймали українця, який заховався у матраці, щоб виїхати до Польщі.

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