На Буковині чоловіки на двох BMW везли до Румунії понад 33 млн грн (фото)

На Буковині чоловіки на двох BMW везли до Румунії понад 33 млн грн (фото)

Незадекларовані кошти виявили прикордонники на пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області.

Українці на двох BMW везли до Румунії 33 мільйони грн готівкою.

Про це інформує Держприкордонслужба.

В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. А в авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів США та майже 250 тисяч євро.

Через намагання чоловіків перевезти грошові кошти приховано від контролю, валюту у них вилучили. Їм загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості вилучених грошей.