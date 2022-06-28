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На Буковині ділки ввозили з-за кордону авто як гумдопомогу і продавали волонтерам для ЗСУ

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На Буковині ділки ввозили з-за кордону авто як гумдопомогу і продавали волонтерам для ЗСУ

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Працівники благодійної організації налагодили механізм збуту легкових авто, ввезених як гуманітарна допомога.

На Буковині правоохоронці викрили схему розкрадання автомобілів, ввезених на територію України як гумдопомога.

Про це інформує Чернівецька обласна прокуратура.

Працівники благодійної організації налагодили механізм збуту легкових авто, ввезених як гуманітарна допомога. Ділки продавали машини особам, які шукали транспорт для ЗСУ.

За актом приймання-передавання автівки передавали військовим частинам як гуманітарну допомогу нібито на безоплатній основі. Проте фактично машини продавали за гроші.

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Задокументовано продаж за такою схемою 4 автомобілів. Загальна сума одержаних неправомірних коштів сягає близько пів мільйона гривень.

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Під час розрахунку за четверте авто було затримано буковинця. Йому повідомлено про підозру. Слідство встановлює всі обставини та причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги осіб.

Нагадаємо, що у Кропивницькому "волонтер" намагався продати три автівки, ввезені як гумдопомога.

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