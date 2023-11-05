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На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: як його покарали

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством.

У Чернівецькій області до 3 років іспитового терміну засудили директора музичної школи, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області. 

За даними суду, підозрюваним з директор музичної школи. Він у січні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. 

Він отримав повістку та у лютому 2023 року повинен був прийти до військкомату для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації. 

Під час слідства чоловік провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором. 

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 3 роки іспитового. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації через стан свого здоров'я і побоювання, що його дружина стане вдовою.

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Дата публікації
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