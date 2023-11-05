На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: як його покарали

Чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством.
У Чернівецькій області до 3 років іспитового терміну засудили директора музичної школи, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області.
За даними суду, підозрюваним з директор музичної школи. Він у січні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії.
Він отримав повістку та у лютому 2023 року повинен був прийти до військкомату для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації.
Під час слідства чоловік провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором.
Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 3 роки іспитового.
Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації через стан свого здоров'я і побоювання, що його дружина стане вдовою.
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