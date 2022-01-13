На Буковині хлопчик потрапив до реанімації після падіння на території ліцею: на педагогів завели справу

На Буковині хлопчик потрапив до реанімації після падіння на території ліцею: на педагогів завели справу

7-річний школяр впав з приміщення старого тиру, який стоїть на території навчального закладу, але йому не належить. Зараз дитина у важкому стані.

В селі Кам'янка Чернівецької області на території навчального закладу тяжко травмувався 7-річний хлопчик. Школяра у важкому стані госпіталізували до реанімації Чернівецької міської дитячої лікарні. У хлопчика - черепно-мозкова травма та забій головного мозку.

Як повідомили у прессслужбі обласної прокуратури, трагедія сталась на території Кам’янського ліцею Чернівецького району, де хлопчик навчається. За попередньою версією, травми дитина одержала внаслідок падіння.

Завідувач реанімаційного відділення міської дитячої лікарні Степан Басистий розповів "Суспільному", що до лікарні хлопчика госпіталізували вже непритомним. Дитину ввели в медикаментозний сон, зараз він дихає за допомогою інтубаційної трубки.

У ліцеї, на території якого стався випадок, кажуть, що учень другого класу після уроків дорогою додому заліз на приміщення колишнього тиру, оступився і впав.

"Швидку не викликали, бо не було ознак травм. Однак пішки його не відпустили, додому його відвезли. Через пів години вдома йому стало погано і викликали швидку", - сказала директорка ліцею Світлана Тріфан.

За її словами, колишній тир розташований на території школи, але не належить ліцею і через це його нібито не можуть огородити.

Своєю чергою у прокуратурі розпочали розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками ліцею. Якщо вину педагогів доведуть, то їм загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, нещасний випадок сатвся у середу, 12 січня. Зараз хлопчик у реанімації, за ним наглядають нейрохірурги.

Читайте також: