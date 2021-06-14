На Буковині комунальники взяли на роботу кота: фото, відео

Кіт Мирон Павлович відтепер речник підприємства і навіть має сторінку у соцмережах.

Піар-хід від буковинський комунальників. Працівники тамтешнього теплокомуненерго прихистили кота-безхатька і згодом заявили, що взяли чотирилапого на роботу.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, звати кота Мирон Павлович. Він щодня вільно ходить офісами, перевіряє котельні, спить на столах і копирсається в стосах документів. Співробітники жартують, як вилізе на судові справи – вони стають виграшними.

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Днями комунальники вирішили, що Мирон Павлович відтепер речник підприємства. Вигадали для кота діловий дрес-код – мало не щодня йому змінюють метеликів.

Від імені чотирилапого нині ведуть сторінку у соцмережі, де Мирон Павлович повідомляє про новини й тарифи. Розраховуються із працівником - любов'ю, ласкою і їжею.

"Не цікаво чути безперервно одні й ті самі проблеми, що збільшуються тарифи, а через кота це буде доноситись більш цікавіше, ми вважаємо, що цікаво буде людям читати і він буде інформацію подавати в такому турботливому форматі", - розповіла керівниця служби правового забезпечення "Чернівцітеплокомуненерго" Наталія Мадай.

Нагадаємо, у Києві кіт отримав звання майора.

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