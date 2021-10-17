На Буковині легковик в’їхав у "КАМАЗ": загинули двоє людей (фото)

48-річний водій автомобіля "Mazda" не впорався з керуванням.
На Буковині легковий автомобіль врізався у припарковий на узбіччі "КАМАЗ". У ДТП загинули двоє людей.
Про це інформує поліція Чернівецької області.
Інцидент стався неподалік села Іванківці Кіцманського району.
За словами правоохоронців, 48-річний водій автомобіля "Mazda" не впорався з керуванням. Він врізався у припарковану на узбіччі вантажівку "КАМАЗ". В результаті ДТП водій легковика та його 38-річний односельчанин від отриманих травм загинули на місці аварії.
Наразі слідчі поліції проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Чернівцях стріляли в авто і поранили двох людей.
Читайте також: