На Буковині легковик в’їхав у "КАМАЗ": загинули двоє людей (фото)

На Буковині легковик в’їхав у "КАМАЗ": загинули двоє людей (фото)

48-річний водій автомобіля "Mazda" не впорався з керуванням.

На Буковині легковий автомобіль врізався у припарковий на узбіччі "КАМАЗ". У ДТП загинули двоє людей.

Про це інформує поліція Чернівецької області.

Інцидент стався неподалік села Іванківці Кіцманського району.

За словами правоохоронців, 48-річний водій автомобіля "Mazda" не впорався з керуванням. Він врізався у припарковану на узбіччі вантажівку "КАМАЗ". В результаті ДТП водій легковика та його 38-річний односельчанин від отриманих травм загинули на місці аварії.

Наразі слідчі поліції проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Чернівцях стріляли в авто і поранили двох людей.

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