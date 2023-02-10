Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Буковині на кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
507
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Буковині на кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску

Фото: Руслан Запаранюк.

Зокрема, КПП буде відкритий для руху вантажівок.

У Чернівецькій області на українсько-румунському кордоні офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дьяківці – Раковець".

Про це повідомили у Чернівецькій ОВА.

"Ми відкрили вже третій пункт пропуску за часи незалежності України та другий на території нашої області - "Дяківці", - йдеться у повідомленні.

Нглошується, що це стратегічно важливий пункт, бо надає нові можливості для кономіки.

"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажівки із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску – залізничний. Потяг курсуватиме з українського Рахова до румунського селища Валя Вішелуй. 

Читайте також:

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
507
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація