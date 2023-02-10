На Буковині на кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску

Зокрема, КПП буде відкритий для руху вантажівок.
У Чернівецькій області на українсько-румунському кордоні офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дьяківці – Раковець".
Про це повідомили у Чернівецькій ОВА.
"Ми відкрили вже третій пункт пропуску за часи незалежності України та другий на території нашої області - "Дяківці", - йдеться у повідомленні.
Нглошується, що це стратегічно важливий пункт, бо надає нові можливості для кономіки.
"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажівки із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", - наголосили в ОВА.
Нагадаємо, на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску – залізничний. Потяг курсуватиме з українського Рахова до румунського селища Валя Вішелуй.
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