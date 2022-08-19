На Буковині невідомі від імені ОВА "збирають" кошти на допомогу армії

На Буковині невідомі особи розсилають листи від імені військової адміністрації з наполегливим проханням про допомогу Збройним силам. На Буковині невідомі особи розсилають листи від імені військової адміністрації з наполегливим проханням про допомогу Збройним силам. На Буковині невідомі особи розсилають листи від імені військової адміністрації з наполегливим проханням про допомогу армії.

Втім, у Чернівецькій ОВА офіційно заявляють, що місцева влада жодних коштів не збирає. Більше того - не пропонує і не вимагає перераховувати гроші на жодні рахунки на допомогу ЗСУ.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Останніми днями було виявлено, що невідомі особи розсилають листи від імені військової адміністрації з наполегливим проханням про допомогу ЗСУ. Пропонувалося невідкладно перерахувати кошти на вказані у листі карткові рахунки", - йдеться у повідомленні.

Очільник Буковини просить не перерахувати кошти на вказані у листі карткові рахунки, а також повідомити ОВА чи полцію про отримання подібних листів.

Фото: Руслан Запаранюк.

Як повідомлялося, у Київській області шахраї представлялись військовою адміністрацією та вдавали, що збирають кошти для потреб ЗСУ. Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Аферу розкручували впродовж 2 місяців. Зловмисникам вдалось привласнити понад 200 тисяч гривень.

Читайте також: