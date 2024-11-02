На Буковині п’ятеро людей за добу втратили понад 400 тисяч гривень: що сталося

Упродовж однієї доби п’ятеро жителів Чернівецької області стали жертвами різних шахрайських схем. За рахунок довірливих людей аферисти збагатилися майже на 433 тисячі гривень.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Зокрема, 26-річний житель Вижницького району в період травня-жовтня хотів придбати товари для військових та перерахував понад 353 тисячі гривень на рахунок нібито продавців, однак досі не отримав бажані покупки.

46-річна жителька Дністровського району потрапила у шахрайську пастку під час покупки мобільного телефона в інтернеті. Жінка перейшла за фішинговим посиланням на нібито сторінку онлайн-магазину та ввела реквізити свого банківського рахунку. Після чого з її рахунку зникло 23 тисячі гривень.

Ще двоє жительок Чернівців потерпіли від аферистів під час оформлення додаткової грошової допомоги. Обидві жінки побачили оголошення в соціальній мережі про можливість отримання соціальної виплати. Перейшовши за посиланнями в оголошеннях, чернівчанки ввели реквізити своїх банківських рахунків, а в подальшому виявили списання коштів з їхніх карток. Таким чином шахраї перерахували з рахунку 57-річної жінки майже 35 тисяч гривень, а з картки 46-річної – 10 тисяч гривень.

Ще однією жертвою шахраїв стала 30-річна жителька міста Новоселиця. За невідомих обставин аферисти перерахували з банківської картки буковинки понад 12 тисяч гривень.

Співробітники поліції внесли відомості про факти незаконного заволодіння коштами громадян до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) ККУ. Проводяться досудові розслідування.

Нагадаємо, український військовий, який перебував на лікуванні в одній із лікарень Дніпра, попросив сусіда по палаті придбати йому продукти і передав для цього свою банківську картку. Той натомість зняв з неї 20 тисяч гривень і втік.

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