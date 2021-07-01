На Буковині на поліцейське авто під час руху впало дерево: є постраждалий (фото)

У поліцейського діагностували струс мозку.
У Чернівецькій області на поліцейський автомобіль ВАЗ під час руху впало дерево. У ДТП постраждав один правоохоронець.
Про це повідомляє molbuk.ua.
Як зазначили у поліції, інцидент стався у середу, 30 червня. Під час грози на автомобіль, у якому було два поліцейських під час руху раптово впало дерево.
"Відомо, що один з поліцейських зазнав травм - у нього діагностували струс мозку. Також внаслідок падіння дерева сильно пошкоджено службовий автомобіль", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Вінниці судитимуть водія, який травмував дитину.