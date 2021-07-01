Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Буковині на поліцейське авто під час руху впало дерево: є постраждалий (фото)

На Буковині на поліцейське авто під час руху впало дерево: є постраждалий (фото)

Молодий буковинець

У поліцейського діагностували струс мозку.

У Чернівецькій області на поліцейський автомобіль ВАЗ під час руху впало дерево. У ДТП постраждав один правоохоронець. 

Про це повідомляє molbuk.ua. 

Як зазначили у поліції, інцидент стався у середу, 30 червня. Під час грози на автомобіль, у якому було два поліцейських під час руху раптово впало дерево. 

"Відомо, що один з поліцейських зазнав травм - у нього діагностували струс мозку. Також внаслідок падіння дерева сильно пошкоджено службовий автомобіль", - повідомили у поліції. 

Нагадаємо, у Вінниці судитимуть водія, який травмував дитину. 

Новини України: стан 7-річного хлопчика, на якого впало дерево у Львові - стабільний

Новини України: стан 7-річного хлопчика, на якого впало дерево у Львові - стабільний