На Буковині на поліцейське авто під час руху впало дерево: є постраждалий (фото)

На Буковині на поліцейське авто під час руху впало дерево: є постраждалий (фото)

У поліцейського діагностували струс мозку.

У Чернівецькій області на поліцейський автомобіль ВАЗ під час руху впало дерево. У ДТП постраждав один правоохоронець.

Про це повідомляє molbuk.ua.

Як зазначили у поліції, інцидент стався у середу, 30 червня. Під час грози на автомобіль, у якому було два поліцейських під час руху раптово впало дерево.

"Відомо, що один з поліцейських зазнав травм - у нього діагностували струс мозку. Також внаслідок падіння дерева сильно пошкоджено службовий автомобіль", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Вінниці судитимуть водія, який травмував дитину.

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