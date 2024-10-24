На Буковині під час спалювання сухої трави задихнувся і помер чоловік. Тіло 65-річного чоловіка в полі виявила сусідка.

Про це повідомили у ДСНС.

Жителі села Кошуляни Дністровського району розповіли, що, ймовірно, внаслідок спалювання сухої трави загинув 65-річний чоловік. Тіло загиблого виявила сусідка. Вона і повідомила про нещасний випадок до поліції.

"Пожежа мала незначну площу, тому вона самоліквідувалася. На місце події пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися. Тіло загиблого відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", — йдеться в повідомлені ДСНС Буковини.

За фактом смерті людини правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Судово-медичні експерти встановлюють точну причину смерті.

Нагадаємо, в Одеській області жінка загинула у вогні, який спалахнув у траві та смітті на її власному подвір'ї.

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