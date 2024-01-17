На Буковині “підполковник” торгував посадами в СБУ: ким шахрай був насправді

За грошову винагороду в розмірі 10 тисяч доларів самозванець пропонував працевлаштування в одному із обласних управлінь СБУ.

У Чернівецькій області співробітники внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили шахрая, який видавав себе за підполковника спецслужби і “продавав” посади.

Про це в середу, 17 січня, повідомили у пресслубжі СБУ.

За грошову винагороду в розмірі 10 тисяч доларів шахрай пропонував працевлаштування в одному із обласних управлінь СБУ. Правоохоронці затримали його під час отримання ним усієї суми від “кандидата” на посаду в СБУ.

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Насправді “підполковник" виявився рядовим-прикордонником, який проходить службу за контрактом і ніяк не причетний до Служби безпеки.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила ділків, які намагалися вкрасти з державного бюджету понад 1,3 млрд гривень. Вони намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість.

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