На Буковині "помічники" ухилянтів переказали на ЗСУ майже по 400 тис. грн: чи допомогло це їм

У Чернівецькій області суд на 170 тис. грн оштрафував двох чоловіків, які переправляли ухилянтів до Молдови. Також вони добровільно перерахували майже по 400 тис. грн на ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Хотинського районного суду Чернівецької області.

За даними суду, двоє підсудних разом із ще одним спільником, якого не вдалось встановити, у квітні 2022 року за 1700-4000 євро погодились допомогти трьох ухилянтам незаконно втекти до Молдови.

Для цього підозрювані перевезли їх до кордону та пояснили, як можна втекти з України. Проте згодом ухилянтів затримали прикордонники.

Під час досудового слідства підозрювані уклали угоду з прокурором. Один з них переказав на "Армію дронів" 200 тис. грн, а також заставу у розмірі понад 173 тис. грн просив перерахувати на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ.

Інший підозрюваний також перерахував на дрони 200 тис. грн та клопотав суд відправити на ЗСУ його заставу у розмірі понад 198 тис. грн.

Суд визнав обох чоловіків винними за ч. 3 ст. 332 КК України та оштрафував їх на 170 тис. грн кожного. Також суд конфіскував автомобіль Toyota Avensis і погодився перевести застави підозрюваних для допомоги ЗСУ.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації, він сам прийшов до ТЦК.

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