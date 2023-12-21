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На Буковині "помічники" ухилянтів переказали на ЗСУ майже по 400 тис. грн: чи допомогло це їм

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Буковині "помічники" ухилянтів переказали на ЗСУ майже по 400 тис. грн: чи допомогло це їм

На Буковині судили чоловіків, які допомагали ухилянтам / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На суді чоловіки провину визнали.

У Чернівецькій області суд на 170 тис. грн оштрафував двох чоловіків, які переправляли ухилянтів до Молдови. Також вони добровільно перерахували майже по 400 тис. грн на ЗСУ. 

Про це йдеться у вироку Хотинського районного суду Чернівецької області. 

За даними суду, двоє підсудних разом із ще одним спільником, якого не вдалось встановити, у квітні 2022 року за 1700-4000 євро погодились допомогти трьох ухилянтам незаконно втекти до Молдови. 

Для цього підозрювані перевезли їх до кордону та пояснили, як можна втекти з України. Проте згодом ухилянтів затримали прикордонники. 

Під час досудового слідства підозрювані уклали угоду з прокурором. Один з них переказав на "Армію дронів"  200 тис. грн, а також заставу у розмірі понад 173 тис. грн просив перерахувати на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ. 

Інший підозрюваний також перерахував на дрони 200 тис. грн та клопотав суд відправити на ЗСУ його заставу у розмірі понад 198 тис. грн. 

Суд визнав обох чоловіків винними за ч. 3 ст. 332  КК України та оштрафував їх на 170 тис. грн кожного. Також суд конфіскував автомобіль Toyota Avensis і погодився перевести застави підозрюваних для допомоги ЗСУ. 

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації, він сам прийшов до ТЦК

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Дата публікації
Перегляди
773
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