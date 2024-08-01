На Буковині позашляховик із ухилянтом намагався втекти від прикордонників горами: з'явилося відео

Мешканець Запорізької області заплатив водію-буковинцю 8,5 тисячі євро за доправлення до кордону та вказання подальшого маршруту через гори до Румунії.

На Буковині на ділянці відділу "Селятин" прикордонний патруль виявив рух позашляховика в бік кордону з Румунією. Водій намагався втекти, але не вийшло. Чоловік не впорався з керуванням на швидкості в гірській місцевості й, пошкодивши колісну базу автомобіля, зупинився.

Про це розповіли у Держприкордонслужбі.

Крім водія, в салоні позашляховика перебувала ще одна особа. Пасажиром виявився житель Запорізької області, який заплатив перевізнику – місцевому жителю – 8,5 тисяч євро за доставлення до кордону та вказання подальшого маршруту руху через гори до Румунії.

За спробу незаконно перетнути кордон ухилянту загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу або до 15 діб адміністративного арешту. Що стосується водія, то йому світить від трьох до п’яти років тюрми.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення – незаконного переправлення осіб через державний кордон, прикордонники повідомили Нацполіцію.

Нагадаємо, 14-річний підліток допомагав ухилянтам втекти через Тису.

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