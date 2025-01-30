На Буковині прихильники УПЦ МП поскаржилися уряду США на Україну: кричать про "гоніння"

Українці в коментарях зауважують, що такі "погрози" і "шантаж" прихильників Московського патріархату йдуть в дусі російської пропаганди і грають на руку Кремлю, який виправдовує війну нбито "захистом віри".

На Буковині парафіяни УПЦ МП з села Підзахаричі, записали відеозвернення до уряду США, зокрема до віцепрезидента Джей Ді Венса, в якому поскаржилися на "гоніння".

Відео прихильники Московського патріархату опублікували на сторінці у Facebook.

Парафіяни МП поскаржилися, що мовляв, в селі відбулися "фальшиві збори" за "перехід з православної віри до віри ПЦУ", рішення яких вони не визнають. Цікаво, що ПЦУ фанати Z-патріарха Кирила навіть не визнають православними.

Також прихильники Московської церкви в Україні стверджують, що нібито "готується штурм храму", через що можуть "пролитися невинна кров" і постраждати діти, жінки. Прихильники УПЦ МП лякають, що ПЦУ "найме банду" і нападники "можуть бити арматурою по голові".

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Поліцію вони звинувачують в бездіяльності та начебто прихильності до "бойовиків у балаклавах".

Тому прихильники звертається до уряду США, а саме до віцепрезидента США Джей Ді Венса, з проханням звернути увагу на цю ситуацію.

Також парафіяни храму УПЦ МП заявили, що буковинці, які живуть у США, звернуться до держсекретаря Марка Рубіо з листом про "кричущу дискримінацію та приниження православних християн у Підзахаричах та взагалі в Україні".

Крім того, прихильники Московського патріархату обіцяють скаржитися пані послу США в Україн Бріджит Брінк, а також стверджують, що запросили моніторингову групу ООН.

Користувачі соцмереж з обуренням прокоментували такий випад МП.

Українці в коментарях зауважують, що такі "погрози" і "шантаж" прихильників Московського патріархату йде в дусі з висловлювання їхнього Z-патріарха Кирила, який постійно виправдовує воєнні злочини РФ в Україні нібито "защитой канонического православия".

Раніше повідомлялося, що у селі Підзахаричі Чернівецької області проголосували за перехід від УПЦ МП до ПЦУ.

У коментарі "Суспільному" представник ПЦУ священник Василь Левченко повідомив, що на зборах у Підзахаричах були присутні представники УПЦ МП. Проте вони відмовились реєструватись та брати участь у голосуванні, натомість заважали проводити збори.

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