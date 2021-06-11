На Буковині прикордонники пострілами затримали шістьох контрабандистів

Контрабанду вилучили, а на хлопців склали адмінпротоколи.

Пострілами зупиняли контрабандистів. На Буковині прикордонники затримали шістьох людей, зокрема, й неповнолітнього.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, молодики віком від 16 до 26 років намагалися нелегально переправити цигарки до Румунії. В наплічниках вони несли зо три десятки пачок тютюну без акцизних марок. Помітивши прикордонників - кинулися на втечу.

Новини України: на Буковині прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів з цигарками

На вимогу зупинитися - не реагували. Тож охоронці кордону зробили попереджувальні постріли в повітря. Тільки після цього підозрюваних таки вдалося затримати. Порушники запевняли, що контрабанда не їхня. Мовляв, їх лиш винайняли для переправлення. За що кожному обіцяли по 50 євро.

Контрабанду вилучили, а на хлопців склали адмінпротоколи. Тепер кожному загрожує штраф у 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, з Буковини намагалися нелегально вивезти за кордон старовинні банкноти й монети.

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