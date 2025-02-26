На Буковині прикордонники затримали "фруктового" ухилянта

Житель Чернівецької області разом із напарником організував незаконне перевезення людини через кордон, чоловіка вони сховали у вантажівці з товаром.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Житель Чернівецької області, який працює експедитором у фірмі з доставки продуктів харчування, вирішив підзаробити на незаконному переправленні громадян через державний кордон. Знайшовши "клієнта", перевізник сховав його у вантажівці з товаром та разом зі своїм напарником повіз замовника до державного кордону з Молдовою", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники Чернівецького загону заздалегідь знали про підготовку незаконного перетину кордону, тому контролювали кожен крок водія. У результаті автомобіль було зупинено, а всіх причетних осіб затримано. У ході подальшого розслідування стало відомо, що житель Рівненщини заплатив 7,5 тисячі доларів США за нелегальний виїзд до Молдови. На нього складено матеріали про адміністративне правопорушення, а щодо перевізника правоохоронцям направлено повідомлення за статтею 332 ККУ. Відомості внесли до ЄРДР, а порушника затримали за статтею 208 КПК України.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники знайшли чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гори, але замерз і не зміг продовжити свій шлях.

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