На Буковині прикордонники затримали вісьмох українців через незаконний перетин кордону (фото)

На Буковині прикордонники затримали вісьмох українців через незаконний перетин кордону (фото)

Незаконну схему перетину організував буковинець.

Державна прикордонна служба затримала на кордоні з Молдовою вісьмох громадян під час незаконного перетину кордону, аби уникнути призову на військову службу.

Про це повідомляє пресслужба.

Зазначається, що незаконною схемою перетину керував буковинець на прізвисько "Зурік".

Підозрювані заплатили йому 2500 євро.

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Усі чоловіки були призовного віку, а саме від 26 до 46 років, які ухилялись від військової служби по мобілізації в Донецькій, Дніпровській, Київській та Черкаській областях.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники затримали шпигуна.

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