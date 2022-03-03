Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Буковині прикордонники затримали вісьмох українців через незаконний перетин кордону (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Буковині прикордонники затримали вісьмох українців через незаконний перетин кордону (фото)

Державна прикордонна служба України

Незаконну схему перетину організував буковинець.

Державна прикордонна служба затримала на кордоні з Молдовою вісьмох громадян під час незаконного перетину кордону, аби уникнути призову на військову службу. 

Про це повідомляє пресслужба.  

Зазначається, що незаконною схемою перетину керував буковинець на прізвисько "Зурік". 

Підозрювані заплатили йому 2500 євро. 

Усі чоловіки були призовного віку, а саме від 26 до 46 років, які ухилялись від військової служби по мобілізації в Донецькій, Дніпровській, Київській та Черкаській областях. 

▪️В ходе реализации информации...

Опубликовано Державна прикордонна служба України & nbsp ; Середа, 2 березня 2022 г.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники затримали шпигуна.

Читайте також:

60 чоловіків незаконно планували дістатись до Молдови через Дністер

На кордоні військовозобов'язані чоловіки пропонують по $1000 хабаря, щоб виїхати з України

Хабар за перетин кордону: прикордонники затримали 10 українців

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
 
Наступна публікація