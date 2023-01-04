На Буковині приватна лікарня вкрала понад 8 млн бюджетних коштів: виписували фіктивні направлення

У Чернівецькій області приватна лікарня привласнила понад вісім мільйонів бюджетних коштів. Сімейні лікарі виписували фіктивні направлення умовним пацієнтам на реабілітаційні процедури та отримували за це "гонорар".

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Відомо, що медзаклад на початку 2022 року уклав з Національною службою здоров'я України договір про відшкодування вартості послуг із реабілітації хворих на понад 59 млн грн. Проте запланованої кількості пацієнтів не вистачало для освоєння цих коштів, тож керівники закладу придумали оборудку, до якої залучили сімейних лікарів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Більшість пацієнтів навіть не здогадувались про існування цих направлень, а от медичний центр мав підстави для внесення неправдивих даних у щомісячні звіти для НСЗУ та отримання бюджетних коштів.

Гроші керівники центру перераховували підконтрольним фізичним особам-підприємцям за нібито надані товари, роботи і послуги. Потім ці кошти конвертували у готівку та привласнювали.

Точна сума завданих державі збитків ще встановлюється. П’ятьом фігурантам оголошено про підозру. Слідство триває.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Львові під час знеструмлення унаслідок російської атаки народилася дитина, а хірурги врятували кілька життів. За допомогою генераторів лікарі допомогли тим, кого оперувати потрібно було невідкладно.

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