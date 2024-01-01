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На Буковині рідним привезли тіло не того військового: побачили, коли відкрили труну

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Буковині рідним привезли тіло не того військового: побачили, коли відкрили труну

Зустріч загиблого героя у Топорівцях на Буковині

1 січня місцеві жителі вийшли зустрічати полеглого земляка, але у домовині виявилося тіло іншого військового.

У село Топорівці Чернівецької області привезли тіло не того військового

Про це повідомили на Facebook-сторінці Топорівської територіальної громади.

1 січня місцеві жителі вийшли зустрічати полеглого земляка, воїна Йосифа Чубея. Після того, як домовину із загиблим бійцем привезли рідним, родичі попросили відкрити труну, і побачили, що там лежав інший військовий.

"Сталася подія, яку, на жаль, майже неможливо передбачити. Сьогодні, у перший день Нового року, громадяни вийшли зустрічати Героя. Тільки Герой не з Топорівців.

Це вже стало відомим, коли рідні попросили відкрити домовину. Осіб, які поїхали за тілом Героя запевнили, що це тіло Чубея Йосифа. Це було підтверджено документально.

Сподіваємося, що все ж таки, наші громадяни, які вийшли зустріти воїна, зробили добру справу, адже чужих Героїв не буває. І цього Героя десь також мали зустрічати. На жаль, це війна. Такі випадки трапляються. Сподіваємось на розуміння", – зазначили у Топорівській ТГ.

За інформацією "Суспільного", наразі тіло невідомого військового, якого привезли в громаду, направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, аналогічний випадок стався у листопаді 2023 року на Житомирщині. Тоді рідним на похорон привезли тіло іншого воїна.

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Дата публікації
Перегляди
520
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